Средний штраф за нарушение масочного режима составил Т40,4 тыс. – МВД РК

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане за нарушение масочного режима 495 человек заплатили Т20 млн штрафа, заявил заместитель министра внутренних дел (МВД) РК Алексей Калайчиди.

«Уже привлечено к ответственности 495 человек на Т20 млн. В целом, выявлено 4,5 тыс. нарушений. Из них, в среднем, около четверти связано с нарушением масочного режима», — сказал Калайчиди в четверг на онлайн-брифинге о промежуточных результатах и соблюдении карантинных мер.

Таким образом, средний штраф составил Т40,4 тыс.

По его словам, полицейские занимаются этим потому, что в совместных мобильных группах их больше и, естественно, они занимаемся разъяснительной работой.

Однако на вопрос, сколько людей было оштрафовано за то, что они не носили маски на улице, замминистра МВД РК не ответил.