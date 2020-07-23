Информацию о штрафах за нарушение ПДД водители смогут проверить онлайн только на egov.kz

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) казахстанские водители смогут проверить онлайн только на egov, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди.

«До марта информация поступала с сайта Qamqor в полном объеме, но затем комитет по правовой статистике в целях обеспечения защиты персональных данных эту функцию приостановили, то есть исключили. И они провели большую работу, для того, чтобы персональные сведения мог получать только непосредственно нарушитель через свой личный кабинет и сегодня их можно получить на сайте egov, с 5 июля он уже функционирует. То есть, мы защищаем от общего доступа, но конкретный человек, которому интересно, он может посмотреть и те данные, которые он получал до марта, он сейчас будет получать только через свой личный кабинет», — сказал Калайчиди на брифинге в четверг.