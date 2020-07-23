Двухнедельный срок кабмина истек: Мамин доложил Токаеву о снижении прироста COVID-19

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о снижении прироста заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства заслушал отчет премьер-министра о работе павительства по стабилизации эпидемиологической ситуации и социально-экономическому развитию страны. По словам премьер-министра, прирост заразившихся коронавирусом по стране снизился до 2,1%, общий коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7 тыс., загруженность реанимационных отделений снижена на 12%, стационаров – на 25%, количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 63%, число вызовов скорой помощи снижено на 31%», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что Мамин проинформировал президента о формировании необходимых запасов лекарственных средств и медицинских изделий в стабилизационных фондах всех регионов, обеспечении лечебных учреждений аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

«Главе государства также доложили о мерах по поддержке субъектов предпринимательства, развитию занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны», — добавили в Акорде.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства Токаев дал кабмину две недели, после которых будет поставлен вопрос о способности правительства решать поставленные задачи в нынешнем составе.