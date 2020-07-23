Ввоз гуманитарной помощи в виде медизделий временно упростили в Казахстане

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Ввоз гуманитарной помощи в виде медицинских изделий временно упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«В Казахстан завезена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий, критическая нехватка которых ощущается сегодня. И для того, чтобы продукция медицинского назначения, а именно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пульсоксиметры, ртутные и контактные термометры без проволочек поступили в медицинские центры, поликлиники, больницы и госпитали председатель комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Арман Шаккалиев подписал необходимый приказ. Теперь значительно упрощается процедура, а именно разрешено не проходить регистрацию в реестре государственных средств измерений РК средств измерений, ввезенных в качестве гуманитарной помощи», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как пояснили в МТИ, эта мера является временной в условиях пандемии, но конечным пользователям средств измерений (медицинские центры, больницы и так далее) предписано обеспечить проведение первичной и периодической поверки средств измерений согласно статье 19 закона РК «Об обеспечении единства средств измерений».

«Поверочным лабораториям по областям в соответствии с направлением аккредитации необходимо принимать в поверку средства измерений, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, не прошедшие регистрацию в реестре ГСИ РК. Необходимо отметить, что данные оперативные меры приняты для безпрепятственного принятия гуманитарной помощи для выпуска в обращение медицинских изделий. Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, является серьезным испытанием для человечества и принятие таких нестандартных мер является необходимостью вносить коррективы, чтобы обеспечить доступность гуманитарных грузов медицинского назначения для спасения жизни людей, оказавшихся в беде», — пояснили в минторговли и интеграции.

В ведомстве отметили, что основанием для данного решения является постановление правительства от 30 декабря 2009 года №2298 «Об определении случаев ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств, медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи, не прошедших государственную регистрацию».