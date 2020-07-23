Акорда анонсировала новый экономический курс в послании президента Токаева

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Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года
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Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Акорда анонсировала новый экономический курс в послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время ведется напряженная работа над разработкой нового экономического курса, который войдет составной частью в послание главы государства», — сообщили в Акорде в четверг по итогам встречи главы государства с премьер-министром Аскаром Маминым.

Президент поручил руководителю кабмина обеспечить регионы, особенно сельские населенные пункты, лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

«Перед правительством стоит задача обеспечения планомерного развития экономики, удовлетворения социальных нужд граждан в условиях пандемии и в поствирусный период», — сказал Токаев.

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