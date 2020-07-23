Ербол Шорманов уволился с поста главы переименованной «Астана ЭКСПО-2017»

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – На внеочередном заседании совета директоров АО «НК «QazExpoCongress» было рассмотрено заявление председателя правления национальной компании Шорманова Ербола Алимкуловича об увольнении по собственному желанию, сообщает пресс-служба компании.

«Председатель совета директоров нацкомпании, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поблагодарил Ербола Шорманова за его работу и отметил значительные достижения в деятельности АО «НК «QazExpoCongress», в том числе реализацию Концепции послевыставочного использования объектов международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, что во время подготовки и проведения выставки «ЭКСПО-2017» в Нур-Султане Шорманов на посту заместителя председателя правления курировал вопросы контентного наполнения, деловой и культурно-развлекательной программы, безопасности и операционной деятельности в целом.

Отметим, что QazExpoCongress — это новое название национальной компании «Астана ЭКСПО-2017».