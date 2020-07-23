Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Казахстан может нарастить поставки товаров в Китай на $808 млн, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«Так, по итогам состоявшегося 11-го заседания подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству заместитель министра коммерции КНР господин Юй отметил необходимость решения данного вопроса. Кроме того, в целях оценки всей сложности ситуации заместитель министра КНР лично посетит Казахстанско-китайскую границу. Вместе с тем, господин Юй поручил профильным ведомствам КНР, в функции которых входит осуществление контроля на границе, провести в ускоренном порядке соответствующую работу», — говорится в сообщении в четверг.

Отдельно были рассмотрены вопросы об ограничениях, действующих при доступе на рынок КНР пищевой соли и увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в КНР. По итогам обсуждения Сторонами достигнута принципиальная договоренность о необходимости разрешения всех вопросов в картчайшие сроки.

«Также Казахстанская сторона подтвердила участие в China International Import Expo, которая планируется в ноябре 2020 года в Шанхае. По итогам 2019 года взаимный объем торговли вырос на 23,1% и составил $14,4 млрд.

За пять месяцев 2020 года взаимная торговля между нашими странами составила $5,8 млрд, что на 0,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($5,7 млрд). При этом наблюдается рост объема экспорта из Казахстана в Китай на 15,7%, составив $3,9 млрд и снижение импорта из Китая на 20,2% ($1,9 млрд).

На сегодняшний день Казахстан может нарастить поставки обработанных товаров на рынок Китая, а это более 60 наименований продукции металлургической, нефтехимической, машиностроительной, химической и пищевой отраслей, а также строительных материалов на общую сумму $808 млн. Данный перечень будет направлен китайской стороне по дипломатическим каналам», — резюмируется в сообщении.