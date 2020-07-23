Главный госсанврач РК: Ношение масок на воздухе по постановлению №43 обязательно

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в условиях карантина ношение масок как в закрытых помещениях, так и на воздухе обязательно, заявила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Сегодня, в условиях карантина, требование ношения масок как в закрытых помещениях, так и на воздухе обязательно. Поэтому привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые эти требования не выполняют», — сказала Есмагамбетова в четверг на онлайн-брифинге о промежуточных результатах и соблюдении карантинных мер.

По ее словам, коронавирусная инфекция высоко заразна. Основные меры защиты и профилактики: ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук.

«Когда сотрудники полиции на улице подходят гражданину и требуют одеть маску, они могут ссылаться на постановление (главсанврача – КазТАГ) №43 от 26 июня», — сказала главсанврач РК.

Там, по ее словам, есть алгоритм использовании и утилизации средств индивидуальной защиты, где предписывается ношение масок в закрытых помещениях и на улице.

«В санитарных правилах, о которых я говорила ранее, также есть требования по ношению масок», — добавила Есмагамбетова.