Кольсайские озера закроют до конца карантина

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Кольсайские озера закрыли до конца карантина, сообщается в постановлении главного санитарного врача Кегенского района Алматинской области.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в период с 24 июля по 2 августа 2020 года вход на территорию ГНПП «Көлсай көлдері» будет закрыт для всех посетителей. Карантинные меры ужесточены по необходимости и в целях профилактики», — говорится в документе.

Ранее КазТАГ публиковал обзорную информацию о доступности туробъектов Казахстана. Тогда говорилось, что озеро открыто, но въезд на территорию закрывали на выходные 18-19 июля.