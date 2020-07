Нетрадиционный метод тестирования, сверхбыстрая разработка и обвинения в краже информации бросают тень на ее достижения

Англоязычная газета Asia Times опубликовала статью Джованни Пиньи под названием «Russia aiming to be first to find Covid-19 vaccine» — «Россия стремится опередить всех в создании вакцины против Covid-19».

В предисловии к ней говорится так: «Нетрадиционный метод тестирования, сверхбыстрая разработка и обвинения в краже информации бросают тень на ее достижения».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Первая отечественная вакцина против новой коронавирусной инфекции готова», — сказал во вторник в интервью российской газете «Аргументы и факты» заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Такое заявление было сделано через день после выписки из больниц последней группы добровольцев, которые принимали участие в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции, давшем позитивные результаты в ходе испытаний I этапа. Все они, по данным российских властей, выработали иммунитет к Covid-19.

Военные играют ведущую роль

По словам Цаликова, российские исследовательские работы по созданию вакцины проводятся государственным национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.

«Исследование поддерживается министерством обороны, которое имеет значительный опыт в разработке вакцин, поскольку ранее оно внесло большой вклад в создание препарата против Эболы», — сказал он.

Исследование финансировалось Фондом национального благосостояния России — Российским фондом прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев заявил 16 июля представителям СМИ о том, что запуск массового производства вакцины ожидается к концу августа.

По словам Дмитриева, Россия в 2020 году может выпустить 30 миллионов доз для внутреннего потребления, а еще 170 миллионов доз при помощи международного партнерства, причем несколько стран уже выразили заинтересованность в его производстве.

А вот министерство здравоохранения России проявляет большую осторожность в оценке достигнутого прогресса, указывая на то, что вакцина должна пройти еще два этапа испытаний.

Испытания первого этапа, в которых участвовали военнослужащие, были завершены на прошлой неделе и включали в себя тестирование как порошковых, так и жидких вакцин. Испытания второго этапа должны быть завершены в течение следующих двух недель.

Испытания заключительного этапа, который должен начаться 3 августа, будут проводиться на тысячах людей не только в России, но и также в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Утверждения касательно сомнительных практик

А вот по словам Антона Гопки, руководителя биотехнологической инвестиционной компании ATEM Capital, такое быстрое продвижение в разработке вакцин стало возможным только за счет принесения в жертву качества тестирования.

«Не будет достаточно данных, чтобы доказать, что вакцина полностью безопасна. Обычно требуется больше года, чтобы гарантировать такой уровень безопасности», — сказал он изданию Asia Times.

Кроме того, на прошлой неделе высокопоставленные представители Южной Кореи заявили — со ссылкой на связанные с обеспечением безопасности препарата проблемы — журналистам о том, что они не ожидают, что внедрение такой вакцины в этом году будет осуществимо».

