Не менее 100 обращений из-за 42500 тенге предлагают направить Токаеву представители рынков

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане верхи не слышат бизнес и поэтому надо направить обращения непосредственно президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, считает член палаты предпринимателей Алматинской области Баниямин Файзуллин.

«Я предлагаю после нашего обсуждения запротоколировать, и давайте направим обращение не каждого (из 250 тыс. – КазТАГ) работников, а хотя бы 100 обращений (президенту Казахстана – КазТАГ) сами предприниматели, как народ. Почему бы нам не организовать самим? Давайте от рынков это направим, чтобы, не дай Боже, это не переросло во что-то другое», — сказал Файзуллин на обсуждении работы продовольственных и непродовольственных открытых рынков в Казахстане на площадке НПП «Атамекен», выступая от имени Ассоциации сферы услуг.

По его словам, правительство отказывает в выплате 42 500 тенге работникам торговых домов, ТОО, ИП и все сводится к тому, что руководители этих предприятий должны платить работникам сами, из своих запасов,

«Давайте, направим телеграмму по 169, по телефону можно это сделать. На сайт можно написать и планомерно, в течение недели, мы отработаем, чтобы президент понимал условия (в которых работает бизнес – КазТАГ). Эти министры от земли оторвались – они должны понимать, что торговле возможность работать нужна. Мы же все прекрасно знаем, что заражение чиновников, которые вообще на базаре-то и не были, а они болеют, значит, заразились не на базаре. Это же касается, кстати, ресторанов и кафе. Вопрос стоит так, что сделать, чтобы это дошло (до президента – КазТАГ)», — сказал член палаты.

Он отметил, что неизвестно, есть ли статистика министерства здравоохранения, что именно базары, рынки, торговые дома являются очагом распространения COVID-19.

«Локдаун основывается не на желании акимата, а на позиции санэпидстанции», — заключил Файзуллин.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

Ответы на самые часто задаваемые вопросы о выплате 42500 тенге можно прочесть по ссылке.