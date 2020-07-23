«Пост премьер-министра: между идеалом и прагматикой». «Раньше в управлении были сплошь государственники, сегодня же в основном топ-менеджеры». « Более 800 тысяч казахстанцев окажутся за чертой бедности». «У Казахстана нет другого пути кроме Евразийского Союза»

Сетевой Казахстан 23 июля 2020г.

OFSTRATEGY . KZ . «Пост премьер-министра: между идеалом и прагматикой» — Отбор кандидатур на пост премьер-министра страны в ходе экспертного опроса был осуществлен в два этапа. Вызывают интерес существенные различия в двух рейтингах кандидатов, а именно: очевидным становится победа прагматизма при выборе кандидата на пост премьера из закрытого списка и рассуждения в свободной форме о том, кто в идеале мог бы возглавить Правительство. Так, на первом этапе (на уровне рассуждений) чаще других назывались секретарь Совета безопасности Асет ИСЕКЕШЕВ и первый вице-премьер Алихан СМАИЛОВ. Результаты второго опроса (закрытый список) не подтвердили лидерства этих персон. В качестве кандидатов на пост премьер-министра в этом случае чаще других назывались первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауыржан БАЙБЕК и председатель КНБ Карим МАСИМОВ. Кроме этих двух кандидатур, сравнительно высокие показатели у Исекешева, спикера Мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА и экономиста Ораза ЖАНДОСОВА.

TIME . KZ . Едил МАМЫТБЕКОВ, депутат сената, кандидат физико-математических наук, доцент, академик НИА РК, академик МАИН, Хаслан КУСАИНОВ, доктор экономических наук, профессор — «Систему менять надо?» — Многолетнее пребывание в системе управления неизбежно приводит к сравнению старой управленческой системы с системой сегодняшнего дня. И мы не ошибемся, если скажем, что вторая сильно проигрывает первой, что немудрено, поскольку раньше в управлении были сплошь государственники, сегодня же в основном топ-менеджеры. Надо признать, что процессы массового вовлечения в систему государственного управления болашаковцев первой волны подготовки, причем сразу на ключевые позиции менеджмента практически всех центральных госорганов, включая администрацию президента с канцелярией премьер-министра, не оправдали надежд.

«Для кого закон не писан» — Для регистрации кондоминиума в отдельно взятом многоквартирном доме по новому закону о ЖКХ, как известно, достаточно только заявления от двух собственников жилья данной высотки. Однако в центрах обслуживания населения Алматы об этом ни сном ни духом и отказывают жильцам, требуя документы по устаревшему перечню… Напоследок сотрудники ЦОНа просят извинить их и говорят: к сожалению, им не разъясняют новшества законодательства, не проводят обучающие тренинги…

«Кредитная история» — Наверняка не каждый казахстанец знает, что сотни миллиардов тенге, выделяемых из казны государства на развитие сельского хозяйства, можно с легкостью через десятки счетов в банках второго уровня вывести в офшоры. А потом эти же деньги повесить на шею обычных фермеров, которые даже и не подозревали, что по документам владели десятками миллионов долларов. Шикарная схема работала несколько лет, пока не дала сбой. Теперь в стране расследуют десятки уголовных дел и судебных гражданских исков. Следователи, прокуроры, судьи и сами бедные фермеры пытаются узнать, куда ушли огромные деньги. Хотя известно, кто и как выводил средства. По крайней мере, следствие сейчас располагает определенными данными.

KZ . MEDIA . Александр БАРАНОВ – «Потому что Лондон — не резиновый» — Очередной приступ законотворческого зуда случился у столичных чиновников. Они предложили изменить антикоррупционное законодательство. Предлагают усилить ответственность для некоторых категорий госслужащих, ужесточить наказания, укоротить финансовые аппетиты, запретить держать счета в офшорах. Правительственные чиновники вполне серьезно полагают, что после очередной законодательной реформы коррупцию удастся искоренить… Только очень наивные люди могут рассуждать о прямой взаимосвязи между Уголовным кодексом и правосудием. Вовсе нет. Правосудие определяется не суровостью законов, а их неукоснительным соблюдением и неотвратимостью наказания за совершенное преступление.

FORBES . KZ . «Жаксыбек Кулекеев: Ситуация в экономике Казахстана ухудшается с каждым месяцем» — О том, что происходит в экономике страны на текущий момент и чего ожидать в дальнейшем, рассказал экс-министр экономики и торговли РК, научный руководитель Центра исследований прикладной экономики (Applied economics research centre — AERC) Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ.

EHONEWS . KZ . Тагир БАИРОВ – «В период перманентных биологических угроз у Казахстана нет другого пути кроме Евразийского Союза» — Нынешний кризис системы здравоохранения и меры карантина уже отразились на экономике страны, которые в ситуации падения мировых цен на нефть и сырье еще больше сократили доходы бюджета. Соответственно, нынешний тупик сырьевой модели экономики ведет и к неминуемому кризису государственного управления. У Нур-Султана в этой ситуации остается только один реальный выход – крепить интеграционные процессы внутри ЕАЭС, чтобы, опираясь на поддержку союзников выстоять в период испытаний.

INFORMBURO . KZ . «Всемирный банк: Более 800 тысяч казахстанцев окажутся за чертой бедности в результате кризиса из-за Covid-19» — В экономическом докладе Всемирного банка по Казахстану «Преодолевая кризис» специалисты сделали прогноз о том, что затянувшийся кризис может увеличить неравенство в Казахстане – «Предварительные оценки показывают, что уровень бедности может возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3 до 12,7%, что соответствует более 800 тысячам людей, живущих в бедности». Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа МАРТО отметил, что для Казахстана этот кризис будет наиболее серьёзным за последние два десятилетия.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Госдолг растет, Нацфонд тает: что делать?» — В условиях растущего дефицита бюджета эксперты предлагают Казахстану пойти по пути роста внешнего долга и/или повышения налогов. Однако, проблема заключается в том, что при существующем общественно-политическом устройстве ни один из способов одновременной борьбы с ростом дефицита бюджета и государственного долга не работает. Есть три опции: увеличить налоговую нагрузку, снизить государственные расходы, комбинация первых двух.

CARAVAN . KZ . «Мы все еще идем вдоль пропасти – Азат Перуашев» — Последнюю неделю лидер фракции «Ак жол» колесил по тургайской степи, помогая людям. Подробности – в интервью с Азатом ПЕРУАШЕВЫМ — Проблем хватает везде. К Алматы и Нур-Султану и так приковано внимание правительства и прессы. Но ведь и остальной Казахстан не менее важен. В регионах население часто не имеет средств, меньше знает о своих правах, и потому остается беззащитным. Тот же Аркалык находится в стороне от магистралей, даже из областного центра туда нужно добираться около 7 часов в пыли и тряске. Многие здесь почувствовали себя брошенными один на один со своими бедами. Наша задача – дать понять каждому казахстанцу, что они не одни, что их семьи и дети нужны обществу.

«Реформа ЖКХ начинается со скандала: КСК отказалось отдавать документы собственникам имущества» — В Алматы зафиксирован первый отказ руководства КСК в передаче документов и дома объединению собственников имущества. Если учесть, что до карантина в Казахстане успели пройти регистрацию восемь ОСИ, а в мегаполисе – только два, то случай вызывающий.

KAPITAL . KZ . «Как вспышка COVID-19 повлияла на учет арендных отношений» — Ситуация, возникшая из-за пандемии короновируса в 2020 году, может существенным образом повлиять на переоценку активов и обязательств по аренде не только по причине общего спада в экономике, но и в результате принятия компаниями мер по антикризисному управлению. Многие арендаторы находятся либо в поиске недвижимости, сдаваемой по сниженной арендной ставке, либо в процессе переговоров со своим арендодателем о пересмотре условий договоров аренды. Смягчение условий договоров может быть в форме различных уступок, а именно: однократного снижения арендной платы, снижения на определенный период времени или в форме изменения характера арендных платежей, например, фиксированные арендные платежи могут стать переменными.

EXPRESS — K . KZ . «Какова толщина иммунной прослойки в казахстанском обществе?» — Иммунный ответ на Covid-19 сформировался у 57,8% протестированных казахстанцев, сообщает медицинская компания «Инвитро». Таков результат обследования 2 000 человек, сдавших тест на определение антител класса G (IgG) к коронавирусу. Не перепутайте – речь идет не о ПЦР-тесте, а о методе иммуноферментного анализа (ИФА). Ищут не вирус, а антитела, которые появляются через пару недель после его вторжения. Но что-то удерживает от преждевременного оптимизма. Почти 60% иммунной прослойки – это слишком хорошо.

«Истерия вокруг хрена набирает обороты в Казахстане» — Хрен исцеляет от коронавируса? Такой вывод можно сделать, глядя на взлетевшие цены на этот корнеплод. Известно, что фитонциды хрена убивают бактерии, а глюкосиналаты снимают воспаление. Известный украинский доктор Евгений КОМАРОВСКИЙ говорит, что хрен способен вызывать слезотечение, а это лучшая профилактика вирусов – промываются слезные протоки. Сейчас в Алматы килограмм хрена стоит 10 тысяч тенге! А в столице его не сыщешь днем с огнем.

MK — KZ . KZ . «В Казахстане ежегодно 18% приемных детей возвращают в детские дома» — В последние годы в республике активно пропагандируют тему усыновления/удочерения детей. В рамках объявленной инициативы «Казахстан без сирот» реализуют немало мероприятий, что позволяет оптимизировать и даже закрывать детские дома. Однако есть немало препятствий на пути к главной цели.

LITER . KZ . «Почему соль с озера Кобейтуз ничего не лечит, но калечит экологию» — Озеро Кобейтуз близ Нур-Султана привлекло большое количество туристов из-за своего розового оттенка. Однако вместо культурного отдыха, некоторые посетители стали собирать соль, благодаря которой водоем имеет такой внешний вид. Это может нанести непоправимый вред озеру. В социальных сетях появилось объявление, продается соль с озера Кобейтуз. Продавцы чудо-средства уверяют, что эта самая соль лечит «от многих болезней», в том числе и от коронавируса, и от поноса. Стоит такая панацея всего пять тысяч тенге за килограмм.

AZATTYQ . ORG . «Уголовное дело есть, обвиняемых — нет. Нападавшие на репортеров до сих пор не наказаны» — Ровно год назад группа женщин напала на репортеров Азаттыка на пресс-конференции в Алматы. После происшествия возбудили дело, но обвинения никому не предъявили, расследование всё еще продолжается. Адвокат недоумевает, почему затягивается дело, рассуждая, что по другим нашумевшим случаям приговоры вынесли в течение года.

««Спаси меня, не дай мне умереть!» Откровения врачей, борющихся за жизни больных COVID-19» — Когда началась эпидемия коронавируса, при Актюбинском медицинском центре был открыт провизорный центр на 40 коек. За три месяца их количество достигло 400. В интервью Азаттыку сотрудники центра рассказывают о борьбе за пациентов и о том, как эпидемия изменила их взгляды на жизнь.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.