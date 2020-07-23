Около 40 млн детей лишились дошкольного образования из-за пандемии – ЮНИСЕФ

Алматы. 23 июля. КазТАГ — Около 40 млн детей лишились дошкольного образования из-за пандемии, говорится в новом докладе, подготовленном исследовательским центром ЮНИСЕФ «Инноченти», который находится во Флоренции.

«Из-за коронавируса во многих странах были закрыты детские сады и подготовительные группы при школах. В результате около 40 млн детей лишились дошкольного образования, которое крайне важно, поскольку закладывает основу для дальнейшего накопления знаний. Нелегко пришлось и родителям, особенно женщинам, совмещающим работу с уходом за маленькими детьми», — говорится в сообщении на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН» со ссылкой на доклад ЮНИСЕФ, посвященный дошкольному образованию и последствиям пандемии для семей с маленькими детьми.

В новом исследовании говорится, что массовое закрытие детских садов и других дошкольных учреждений повлекло за собой целую вереницу проблем. В наибольшей степени пострадали женщины и малообеспеченные люди, которым, несмотря на карантин и ограничения, приходилось ходить на работу. У многих просто не было выбора, и они оставляли детей без присмотра в закрытом доме или квартире.

Эксперты отмечают, что эта проблема, в принципе, не новая. Еще до пандемии COVID-19 примерно 35 млн детей в возрасте до пяти лет нередко оставались дома без присмотра взрослых. Закрытие детских садов лишь усугубило ситуацию.

«Карантин и ограничения тяжело даются и родителям, которые работают в период пандемии из дома. Большая нагрузка легла на плечи женщин, ведь они в среднем тратят в три раза больше времени на уход и домашнюю работу, чем мужчины», — подчеркивается в сообщении.

В новом исследовании эксперты ЮНИСЕФ напомнили, что каждый следующий этап образовательного процесса зависит от того, насколько успешным было дошкольное образование. Дети, которые не посещали детские сады, как правило, отстают в учебе от своих сверстников и нередко испытывают социальные и психологические проблемы в школе.

Исследование показывает, что в 54 странах с низким и средним уровнем дохода около 40% детей в возрасте от трех до пяти лет и до пандемии не получали никакой социально-эмоциональной и когнитивной поддержки, в том числе в семье.

«Многие женщины вынуждены трудиться целыми днями в неформальном секторе. Зачастую они даже привлекают собственных детей, например, для работы в поле», — отмечается в сообщении.

В ЮНИСЕФ призывают все страны обеспечить всем детям недорогой и качественный уход – от рождения до поступления в первый класс школы.

Среди прочего, эксперты рекомендуют предоставлять родителям оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, создавать гибкие условия труда для работающих родителей, наладить системы социальной защиты и организовать доступные дошкольные центры для развития маленьких детей.

«Уход за детьми в раннем возрасте и дошкольное образование закладывают фундамент, от которого зависит каждый аспект развития детей. Пандемия подрывает этот фундамент», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.