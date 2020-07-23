Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Неустойчивая погода ожидается в выходные в Казахстане, сообщила директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева.

«Погоду на большей части территории Казахстана будет формировать Атлантический антициклон, который принесет с собой влажную и относительно прохладную воздушную массу. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди», — сообщила Алимбаева в четверг.

В Нур-Султане пройдут сильные дожди с грозой, возможен град. В Алматы ожидаются кратковременные грозовые дожди. В Северо-Казахстанской области сильные грозы, шквалистый ветер, не исключено выпадение града. В Восточно-Казахстанской области также ожидаются сильные грозы, и есть вероятность выпадения града. В Западно-Казахстанской области солнечно, а в южном и юго-восточном Казахстане будет жарко.