Алматы. 23 июля. КазТАГ – В условиях пандемии Китай будет готовить грузы для отправки в Казахстан прямо на границе, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов РК.

«В целях увеличения товарооборота в условиях пандемии Китай будет готовить грузы для отправки в Казахстан прямо на границе. С начала пандемии китайская сторона усилила контроль за въездом автотранспортных средств через пункты пропуска на казахстанско-китайской границе. После проведенных переговоров стороны договорились об увеличении количества въезжающих в Китай автотранспортных средств до 100 единиц в день. Ранее в КНР в день допускались не более 20 машин», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, с 20 июля китайская сторона остановила прием автотранспортных средств из Казахстана в связи со вспышками коронавирусной инфекции в СУАР. В Поднебесной решили пересмотреть порядок перемещения автотранспортных средств через границу, что и стало причиной остановки приема фур из нашей страны. «Предлагаемый китайской стороной порядок предусматривает подготовку груженых полуприцепов для направления в РК. После двухстороннего утверждения новых процедур, все перегрузочные операции будут осуществляться в приграничных транспортно-логистических центрах РК, где и будет происходить перегруз товаров на казахстанские/иностранные транзитные автомобили для дальнейшей транспортировки в регионы потребления. Данная мера исключит необходимость выезда на китайскую сторону большей части автотранспорта и, соответственно, снимет скопление транспорта на пункте пропуска «Нұр жолы», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что правительством утвержден план мероприятий по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. В частности, предусмотрено решение вопроса упрощения визовых требований для китайских водителей и причастных к товару лиц. Также, в рамках данного плана, упростят требования транспортного законодательства для китайского автотранспорта.

«В плане также заложены мероприятия по совместному проведению санитарно-эпидемиологического контроля на казахстанской стороне. Данный вопрос будет обсуждаться на переговорах с уполномоченными органами Китая. В настоящее время правительством уже принято решение о возможности въезда китайских водителей на казахстанский пункт пропуска на 24 часа в безвизовом режиме», — отмечается в сообщении.

Между тем, отечественную продукцию на экспорт в Китай перевозят по специально созданному «зеленому коридору». Их пропуск осуществляется вне очереди.

«Во всех территориальных подразделениях органов государственных доходов работают контакт-центры, куда перевозчики могут обратиться в случае нарушения со стороны должностных лиц таможенного поста их прав и при наличии неправомерных действий на данном посту. Учитывая усиленный карантинный контроль со стороны китайских властей, усугубляют ситуацию и казахстанские перевозчики, которые не имеют конкретных заказов и договоров на перевозку грузов. Порядка 60% таких водителей следуют в Китай в надежде на месте заключить разовую сделку на перевозку грузов. Затем, они же возвращаются китайской стороной обратно без груза, но снова становятся в очередь», — резюмируется в сообщении.