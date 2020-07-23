Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ — В каких регионах Казахстана зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу COVID-19, рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

«На заседании оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова была заслушана деятельность государственных органов по борьбе с коронавирусной инфекцией. (…) Оперативным штабом была отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19 министерства здравоохранения», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что зампремьера поручил акимату Северо-Казахстанской области принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда.

«Министерством здравоохранения доложено, что благодаря принятию оперативных мер за двухнедельный период удалось достичь ряда положительных результатов: снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,3%; увеличилось количество выздоровевших на 60%; сократилось количество вызовов скорой помощи на 31%, в том числе по вопросам COVID-19 на 22%; снижена занятость реанимационных коек на 12%, а стационаров с 81% до 56%», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем министерством внутренних дел доложено о выявлении с 5 июля 4,3 тыс. нарушений карантина, при этом отмечена недостаточная работа по их выявлению в Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.