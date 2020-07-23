Только Россия и Казахстан в СНГ нарастят долг не выше сопоставимых стран – Fitch

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Только Россия и Казахстан в СНГ нарастят долг не выше сопоставимых стран, заявляет международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Fitch прогнозирует увеличение общегосударственного долга в среднем на 8,1 п.п. от ВВП (для стран СНГ и Черноморского региона – КазТАГ) в 2020 году, что поднимет медиану до 41% от ВВП. Кроме того, большинство суверенных эмитентов в регионе увеличат свои уже высокие доли долга, номинированного в валюте, и за исключением России и Казахстана, эти показатели останутся выше, чем у сопоставимых стран, и будут представлять собой ключевой фактор уязвимости в плане динамики долга», — говорится в сообщении Fitch по отчету «СНГ и Черноморский регион: высокие потребности в бюджетном финансировании, ограниченное давление в краткосрочной перспективе».

При этом, динамика госдолга (и внешнего долга) по-прежнему будет ключевым фактором кредитоспособности, отмечают аналитики агентства.

Пандемия коронавируса обусловит рекордно высокие потребности в бюджетном финансировании у стран СНГ и Черноморского региона в 2020 году. Однако улучшение проводимой политики, доступность официального финансирования, накопления у экспортеров нефти и укрепившиеся внутренние рынки обеспечат поддержку.

Медианные потребности в бюджетном финансировании (дефицит общегосударственного бюджета плюс амортизация долга) для стран СНГ и Черноморского региона прогнозируются на уровне 10% от ВВП в 2020 году, что выше пиковых уровней в 7% от ВВП в 2009 и 2015 годы. В валовом выражении Fitch ожидает потребности в финансировании на уровне $152 млрд, или 7,4% от прогнозируемого совокупного ВВП в регионе за 2020 год.

Fitch ожидает, что официальное финансирование будет покрывать основную часть спроса на финансирование в 2020 году для Грузии и Узбекистана и внешнее финансирование – для Армении и Украины.

Экспортеры нефти Казахстан и Азербайджан покроют потребности в финансировании за счет своих фондов национального благосостояния, при этом агентство ожидает, что активы фондов останутся значительными, что будет поддерживать кредитоспособность. Россия будет использовать Фонд национального благосостояния, чтобы компенсировать потерю нефтяных доходов, но будет полагаться на внутренние рынки.

Внутренние рынки будут ключевым источником финансирования в регионе, и аналитики агентства ожидают, что они будут обеспечивать основную часть финансирования для России и Украины, половину – для Армении и около трети – для Казахстана и Грузии.

Финансирование с внешних рынков останется ограниченным в 2020 году.

Потребности в бюджетном финансировании останутся высокими в 2021 году (медиана на уровне 6,3% от ВВП) с рисками их увеличения, что может быть обусловлено более слабым, чем ожидается, восстановлением и условными обязательствами.