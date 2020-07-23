Биртанов ушёл, а Кодекс остался 23.07.2020 13:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 146 0 Кандидат медицинских наук Каиргали Конеев о «детищах» Елжана Биртанова и стоящих перед Алексеем Цоем задачах Похожие материалы: Независимый директор Bank RBK ушел с поста главы Союза судей Казахстана Окончательно решить земельный вопрос и внести поправки в Земельный кодекс поручил Токаев Выплачивать не менее Т60 тыс. на члена семьи в локдаун предлагает властям РК «Атамекен» Почему миллионы казахстанских граждан по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде?! На пенсионный пай рот не разевай