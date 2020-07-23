Более 234 тыс. случаев пневмонии могут не включить в общую статистику в РК с 1 августа

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Более 234 тыс. случаев пневмонии могут не включить в общую статистику в Казахстане с 1 августа, сообщил министр здравоохранения (МЗ) РК Алексей Цой.

«Во всем мире сейчас идет тенденция, когда мы видим рост пневмонии. В Казахстане с 1 января по 15 июля у нас цифры есть – это 234 187 случаев пневмонии. Для сравнения с аналогичным периодом прошлого года – 70 926, то есть практический рост 3,3 раза. (…) По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предлагается с момента начала (общей с коронавирусом – КазТАГ) статистики указывать цифры, которые выявлены были на данный момент, то есть начинать статистику с 1 августа. Да, (234 187 случаев пневмонии могут не войти в общую статистику – КазТАГ), на данный момент мы начинаем статистику именно с 1 августа, и случаи будут добавляться по мере появления этих данных каждый день», — сказал Цой в интервью на телеканале «Хабар 24».

Он напомнил, что на резкий рост заболеваемости пневмонией «обратила внимание Всемирная организация здравоохранения и не только по Казахстану, но и по другим странам».

«И (ВОЗ – КазТАГ) разработала отдельный код, который позволяет кодировать именно случаи пневмонии, вызванные или имеющие схожую симптоматику с коронавирусом. (…) В дальнейшем данный код будет плюсоваться к статистике выявленных коронавирусных инфекций ПЦР-тестов», — пояснил министр.

По его словам, врачи вновь обучаются для того, чтобы определять данный код, проводятся тренинги, готовятся и информационные системы.

«Статистика должна идти ровно и поэтому этот подготовительный период у нас есть. И мы практически каждый день семинары проводим. Мы будем показывать коронавирусную статистику, выявленную по результатам официального тестирования, плюс будем показывать отдельно пневмонию, которая имеет общие признаки с коронавирусом, в том числе и летальные», — отметил Цой.

Напомним, 9 июля на сайте посольства Китая в Казахстане было опубликовано предупреждение для китайских граждан о неизвестной пневмонии в Казахстане, более опасной, по данным диппредставительства КНР, чем COVID-19.

10 июля минздрав опроверг указанную информацию, однако о ситуации с пневмонией в Казахстане в настоящий момент пишут ведущие мировые СМИ. В этот же день на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости признать ситуацию с пневмонией чрезвычайной. Позднее в этот же день стало известно, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают неустановленную пневмонию в Казахстане новой формой коронавируса.

17 июля Токаев поручил правительству «определиться» со статистикой пандемии. В этот же день министр здравоохранения (МЗ) РК Алексей Цой сообщил, статистику по коронавирусной инфекции (КВИ) и пневмонии с признаками КВИ решили объединить в Казахстане. По его словам, «лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID-19».