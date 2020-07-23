Алматы. 23 июля. КазТАГ — Почти у 58% исследованных в РК обнаружены защитные антитела к COVID-19, сообщает медицинская компания INVITRO-Казахстан.

«С 16 июля мы начали тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2. Результат тестирования показал, что 57,8% людей переболели COVID-19 и имеют защитные антитела IgG», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщили в медкомпании, выяснилось, что «инфицирование вирусом SARS-CoV-2 негативно сказывается на общем состоянии организма».

Далее идет перечисление анализов, которые «необходимо сдать для контроля состояния здоровья». Это:

— Клинический анализ крови. Одно из самых основных исследований, которое покажет уровень гемоглобина, число эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Результат анализа даст возможность выявить анемию или воспалительные процессы в организме. Сейчас это особенно важно контролировать.

— Анализ уровня витамина D. При нормальном уровне витамина D снижается риск развития инфекций дыхательных путей, например ОРВИ. Недостаток этого витамина может ослаблять защитные силы организма.

— Липидный профиль: скрининг. В этот комплекс входят несколько показателей: триглицериды, холестерин общий, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП и коэффициент атерогенности. Этот комплекс поможет выявить возможные нарушения липидного (жирового) обмена и оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

— Биохимия крови: минимальный профиль, куда входят тесты АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, ЩФ, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, холестерин общий, Na/K.

«Данные исследования позволят получить оценку функции внутренних органов и систем. Как правило, врачи рекомендуют сдавать этот комплекс для профилактического обследования», — резюмируется в сообщении.