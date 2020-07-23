Горы – рассадник коронавируса?!

Как акимат Алматы «спасает» горожан от горной опасности

Лето перевалило за середину, после чего необъяснимые с точки зрения апелляции к здравому смыслу вещи стали бесить еще больше. Из новинок данной серии особенно раздражает запрет акимата Алматы на посещение национальных парков и горных объектов. Все подается под соусом сложной эпидемиологической обстановки. Но ведь детям и взрослым в типовом городском дворе заразиться коронавирусом на порядок легче, чем на свежем воздухе в Алма-Арасане. Да, я не являюсь кандидатом медицинских наук, как Жандарбек Бекшин, но даже самая коррумпированная экспертиза ВОЗ мое утверждение не опровергнет.

Алматы обладает уникальным природно-рекреационным комплексом практически в городской черте. Если власти мегаполиса реально озабочены здоровьем горожан в период пандемии, да еще и летом, то создавали бы условия для массового посещения горных территорий. Горная местность сама по себе создает условия для социальной дистанции, которая даже в Ботаническом саду не достижима.

В свое время участники популярной телепередачи «Орел и решка» сильно удивились, что главная достопримечательность Алматы – это горы, а потому она находится за пределами собственно города. А ведь в то время можно было посетить музеи, театры, концертные залы, ночные клубы, да просто торгово-развлекательные центры. Сейчас закрыто не только все это, но еще и школьные лагеря как собственно в южной столице, так и за ее административной чертой. Те люди, которые при других обстоятельствах находились бы на Иссык-Куле или в Анталье, теперь вынужденно присутствуют в мегаполисе и тоже усиливают антропогенное давление на жителей и городской ландшафт.

За время карантинов и локдаунов у всех алматинцев поменялись привычки и структуры повседневности. Я, например, по розе ветров обошел соседние дворы на километры во все стороны. Кстати, в нашем дворе тоже кого только ни увидишь от рассвета и до глубокой ночи. Главный вывод: людей во дворах полно. Да и невозможно иначе, ведь тех же маленьких детей нельзя сутками держать в квартирах в душную погоду. После всего этого читать об опасности посещения гор из официальных источников очень болезненно для любого состояния психики.

Возможно, в акимате думают, что городские дворы пусты как в первый месяц карантина. Уверяю – ничего подобного. Больше никто не заезжает с мигалками и не разгоняет всех с лавочек под мать-перемать и классические ответные проклятья в адрес служителей порядка. Все информационные сообщения про штрафы за нарушения масочного режима – чистой воды показуха. Потому что они проводятся в формате спецопераций и с привлечением большого количества полицейского и административного ресурса. В штатном режиме рвения со стороны обычных патрулей давно не наблюдается.

Лично у меня динамика развития ситуации с карантинами и локдаунами похоронила опасения, будто в Казахстане возможно построение полицейского государства. В масштабе Алматы (по субъективной оценке) полицейское государство может существовать от силы 2 месяца и 3 дня. При этом и внутри данного периода пьяные отморозки будут давить полицейских на блок-постах. А потом наступает усталость человеческого материала с двух сторон процесса и все рассыпается. То, что приходит на смену попыткам полицейского контроля, нельзя назвать нормальным состоянием людей и общества, но это и не полицейское государство даже в отдаленном приближении.

Отрезая алматинцев от посещения горных территорий, тот же главный санитарный врач южной столицы заявляет: «Каждый поход – это дастархан». Но какое отношение подобное имеет к COVID-19 и пневмонии? Если власти озабочены загрязнением территории национальных парков, то для этого нужно напрягать службы контроля за посетителями, чтобы те следили за уборкой мусора в специально отведенные места. Сейчас тем, кто добирается пешим ходом в горы (велосипеды сначала разрешили, а потом запретили) нельзя брать с собой еду, зато можно напитки. Однако если у человека нет экологического мышления, то он и пластиковыми бутылками в состоянии изрядно навредить природе. И мы опять не получаем ответа на вопрос: где здесь связь между посещением гор и опасностью заболеть коронавирусом?

В Казахстане полно населенных пунктов, у жителей которых нет физической возможности попасть в комфортную горную среду, чтобы поправить свой иммунитет, набраться положительных эмоций и тем самым ослабить нагрузку на коллапсирующую систему здравоохранения. В Алматы ситуация принципиально иная: горы рядом, но действиями местных властей доступ к ним целенаправленно ограничен. Разумеется, масса алматинцев в эпоху до коронавируса годами не выбиралась в горы. Однако, одно дело личная лень или сложившиеся обстоятельства, и совсем другое, когда тебя лишают такой возможности под обоснованиями, не выдерживающими элементарной критики. Я знаю как назвать такие действия акимата, но статья 131 УК РК не позволяет мне это сделать.

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