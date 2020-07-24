Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ — 58 из выдвинутых 94 кандидатов в сенат зарегистрированы в Казахстане, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК.

«По состоянию на 18.00 23 июля избирательными комиссиями областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент из 94 выдвинутых претендентов на 17 мандатов депутатов сената парламента Республики Казахстан зарегистрированы 58 кандидатов. В среднем на одно место претендует три человека. Среди регионов наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в городе Нур-Султан и Акмолинской области – пять человек», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным ЦИК, в числе зарегистрированных кандидатов 48 (82,8%) мужчин и 10 (17,2%) женщин (для сравнения: в 2017 году 47 (90,7%) мужчин и пять (9,3%) женщин, в 2014 году 51 (96,1%) мужчин и две (3,9%) женщины).

«По специальностям: 19 – инженеры, 13 – экономисты, восемь – педагоги, семь – работники аграрной сферы, пять – врачи, три – юристы, один – политолог, два – другие. Среди кандидатов: 21 работники коммерческих структур; 16 работники государственных организаций, предприятий и учреждений; 12 государственных служащих, пять представителей общественных организаций и четыре действующих сенатора», — уточняется в сообщении.

Как отмечается, с 18.00 23 июля все зарегистрированные кандидаты в депутаты сената имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00.00 11 августа.

«Кандидатам в депутаты сената законодательством гарантируются равные условия для ведения агитационной работы», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей в избирательном округе с резервом 1% от общего числа избирателей в избирательном округе.

«В этой связи было принято постановление «Об изготовлении избирательных бюллетеней по выборам депутатов сената парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года». Согласно постановления областным, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент избирательным комиссиям поручено изготовить избирательные бюллетени в соответствии с количеством выборщиков соответствующей административно- территориальной единицы», — следует из сообщения.

Кроме того, ЦИК совместно с главным государственным санитарным врачом РК разработала и подписала «Рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан».

«Принимая во внимание такие факторы, как международные обязательства Казахстана, избирательную практику других стран, а также наличие в стране постоянно аккредитованных иностранных СМИ и дипломатического корпуса, Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан было принято постановление об открытии института международного наблюдения», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля. На проведение выборов из республиканского бюджета выделяют Т254,7 млн. 25 июня ЦИК РК установил размеры покрываемых за счет госбюджета расходов кандидатов в сенаторы. Косвенные выборы в сенат будут проходить через сайт Центризбиркома.

13 июля стало известно, что 94 человека выдвинули свои кандидатуры на выборы в казахстанский сенат.