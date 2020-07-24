Цой заявил о стабилизации заболеваемости и смертности от КВИ на уровне 1700-1600 в сутки

Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил о стабилизации заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции КВИ на уровне 1700-1600 в сутки, сообщает пресс-служба минздрава.

«Алексей Цой сегодня принял участие в совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. Основной повесткой встречи стала текущая ситуация по COVID-19 в государствах-членах ШОС и обеспечение безопасности населения в условиях пандемии. Выступая перед участниками онлайн-собрания, глава казахстанского минздрава отметил, что за последнюю неделю в Казахстане прослеживается тенденция к стабилизации заболеваемости и смертности от КВИ на уровне 1700-1600 в сутки», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По словам министра, в целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID-19 и пневмонии минздравом «определены новые подходы к учету и формированию статистических данных».

«С учетом проведенных технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ, нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезни. Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID-19. До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве странах осуществляется учет только лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19. Полный переход на кодировку с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа», — сказал Цой.

Он предложил поддержать рекомендации ВОЗ по переходу к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезни. По словам главы минздрава, «данный подход позволит сделать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, койки, медицинские оборудования, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистических данных и возможность изучать последствия болезни с международным сообществом».