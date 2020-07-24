От чтения Курбан айт Намаза отказались в 2020 году в Казахстане

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Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – От чтения Курбан айт Намаза отказались в 2020 году в Казахстане, сообщает духовное управление мусульман страны (ДУМК).

«В связи с тем, что ограничительные меры были продлены до 2 августа, республиканские мечети закрыты, 31 июля в мечетях страны не будут читать Курбан айт намаз», — сказал в пятницу председатель ДУМК Наурызбай Кажы Таганулы.

Ранее также сообщалось, что по поручению Верховного муфтия в Казахстане был запущен сайт qurban2020.muftyat.kz, через который заявку на обряд жертвоприношения в Курбан айт можно подать онлайн.

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