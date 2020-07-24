Аким Сатпаева сохранил пост после коррупции своего подчиненного

Караганда. 24 июля. КазТАГ – Аким города Сатпаев Аскар Идрисов сохранил пост после коррупции своего подчиненного, сообщает антикоррупционная служба.

«Подал в отставку аким города Сатпаев Карагандинской области за коррупцию руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (Кунедилова, часть 3 статья 190 (мошенничество) УК РК, штраф в сумме Т12 млн с пожизненным запретом занимать должности на определенных должностях). Его отставка не принята, он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — говорится в сообщении в пятницу.

Идрисов занимает пост акима Сатпаева с декабря 2016 года, до этого с января 2014 года по декабрь 2016 года возглавлял департамент управления активами партии «Нур Отан», а еще раньше – с сентября 2013 года по январь 2014 года был заместителем директора управления активами центрального аппарата партии.