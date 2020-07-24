Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Бюджет Нур-Султана пересматривают в сторону увеличения доходов и затрат на Т10 млрд, передает корреспондент агентства.

«Внести в решение маслихата города Нур-Султана от 12 декабря 2019 года № 456/58-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы» (…) следующие изменения: в пункте 1 в подпункте 1) (доходы в тысячах тенге – КазТАГ) цифры «536 813 757» заменить цифрами «546 813 757», — говорится в проекте решения столичного маслихата «О бюджете города Нур-Султана на 2020-2022 годы».

Ожидается, что доходы по налоговым поступлениям увеличатся с Т269 876 112 тыс. до Т278 376 112 тыс., а по неналоговым поступлениям – с Т3 893 012 тыс. до Т5 393 012 тыс.

«В подпункте 2) (затраты в тысячах тенге – КазТАГ) цифры «568 898 383,8» заменить цифрами «578898383,8», — сказано в документе.