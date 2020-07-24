Более 100 тонн поддельных лекарств изъяты в Алматы

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Более 100 тонн поддельных лекарственных средств изъято в Алматы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«23 июля прокуратурой Алматы совместно с департаментом экономических расследований (ДЭР) по Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов. (…) Всего по результатам изъято более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: «Ротацеф», «Солкосерил», «Регидрон оптим», «Кальций-Д3 Никомед», «Цефамед», «Цераксон», «Цефтазидим» и другие», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены типография по изготовлению упаковочного материла для лекарственных препаратов, склад для хранения изготовленной нелегальной продукции, а также подпольный цех.