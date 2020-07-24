Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Полиция выставила посты вокруг Нур-Султана, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«В рамках борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и усилением карантинных мер туристские зоны будут закрыты. При выезде из города Нур-Султана выставлены посты, где сотрудники столичной полиции проводят с гражданами разъяснительную беседу о том, что ограничено движение автотранспорта в зоны отдыха, а также предупреждают о необходимости соблюдения масочного режима и правил социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

Как заявил начальник местной полицейской службы (МПС) департамента полиции (ДП) столицы Госман Жакин, «ограничительные меры будут находиться все время на особом контроле».

«Для борьбы с коронавирусом жителям и гостям столицы необходимо с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха, где проводится купальный сезон и не посещать места массового скопления людей», — сказал Жакин.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Нур-Султане мобильными группами, в числе которых полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов, выявлено 34 нарушения карантина.

«Из них 25 – нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции и девять нарушений субъектами предпринимательства, которые осуществляли деятельность в запрещенное время. Материалы о нарушениях переданы в местный исполнительный орган здравоохранения – департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ). В настоящее время функционирует 16 мониторинговых мобильных групп. Полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани и аттракционы, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения. Материалы в отношении нарушителей направляются в ДККБТУ по городу Нур-Султан», — сказано в сообщении.