Казахстан готовится к ратификации Конвенции 1994 года о неполном рабочем времени

Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Казахстан готовится к ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени, передает корреспондент агентства.

«Ратифицировать Конвенцию о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенции 175), принятую в Женеве на 81-й сессии генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года», — говорится в проекте закона Республики Казахстан.

Как уточнил в пояснительной записке к законопроекту премьер-министр Аскар Мамин, Казахстан, вступая в члены Международной организации труда (МОТ), признал принципы и права, закрепленные в уставе МОТ, и обязался добиваться достижения всех целей данной организации.

«Эти принципы и права получили свое выражение и развитие в соответствующих конвенциях МОТ. В соответствии с декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, принятой 18 июня 1998 года в года Женеве на 86-сессии Международной конференции труда, установлено, что все государства-члены имеют обязательства, вытекающие из самого факта их членства в МОТ в части соблюдения и содействия применению принципов, касающихся основополагающих прав человека», — пояснил премьер.

Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175) была принята на Генеральной конференции МОТ 24 июня 1994 года. В настоящее время Конвенцию ратифицировали 18 государств-членов МОТ. Из государств СНГ документ ратифицировала лишь Россия.

«Целью настоящей Конвенции является установление неполного рабочего времени ко всем трудящимся, которым предоставляются условия, эквивалентные тем, которые заняты полное рабочее время. Настоящая Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности и на все категории трудящихся. Одна из целей данной Конвенции заключается в том, что переход с работы на условиях полного рабочего времени на работу на условиях неполного рабочего времени или наоборот осуществлялся добровольно», — уточнил глава кабмина.

Он отметил, что законодательство Казахстана соответствует положениям Конвенции.

«Ратификация Конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления неполного рабочего времени и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области. Ратификация Конвенции не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий и финансовых затрат из государственного бюджета. В соответствии с пунктами 1) и 9) статьи 11 закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» ратификации подлежат международные договоры, предметом которых являются права и свободы человека и гражданина, а также, если международные договоры предусматривают, что такое согласие выражается ратификацией», — пояснил Мамин.