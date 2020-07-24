Более 80 жителей разных районов и областей задержали ночью на подступах к Шорнаку

Туркестан. 24 июля. КазТАГ – Более 80 жителей разных районов и областей задержали ночью на подступах к селу Шорнак, сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Минувшей ночью правооxранительные органы задержали более 80 молодыx ребят на подступаx к поселку Шорнак из другиx районов и другиx регионов. Они откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соцсетей. Всю ночь мы с акимом Кентау объезжали населенный пункт. Жители спокойно спали в своих домах», — написал Калкаманов в пятницу на своей странице в социальной сети.

Напомним, 23 июня стало известно, что неизвестные забросали камнями дома сельчанина и его родственников в Туркестанской области. Также выяснилось, что был избит полицейский. Сообщение о хулиганских действиях неизвестных лиц в прилегающем поселке Шорнак поступило в дежурную часть ОП города Кентау 21 июля. Выяснилось, что между односельчанами произошла потасовка, переросшая в хулиганство. Далее к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые стали забрасывать камнями его дом и дома его родственников. В тот же день полиция сообщила об аресте двоих подозреваемых по данному делу. Также, по данным правоохранителей, установлены шестеро подозреваемых в провокации через соцсети беспорядков. 24 июля стало известно, что число арестованных по делу о беспорядках достигло четырех.

24 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности.