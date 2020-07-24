Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Стало известно, сколько планируют платить донорам иммунной плазмы в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить правила осуществления и размеров выплат донорам крови и ее компонентов, осуществляющим донорскую функцию на безвозмездной и платной основе, согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в проекте приказа министерства здравоохранения Казахстана.

Согласно приложению, донору, осуществившему донацию на возмездной основе, производится выплата в следующих размерах (месячных расчетных показателях (МРП), установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год):

1) за разовую донацию крови (450 миллилитров ± 10%) – 2 МРП;

2) за разовую донацию плазмы при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров плазмы) – 4 МРП;

3) за разовую донацию иммунной плазмы при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров иммунной плазмы) – 7 МРП;

4) за разовую донацию изоиммунной плазмы с титром резус антител не ниже 1:64 при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров изоиммунной плазмы) – 8 МРП;

5) за разовую донацию одной дозы тромбоцитов (количество тромбоцитов в дозе не менее 200х109) при аппаратном цитаферезе – 1 МРП;

6) за разовую донацию одной дозы эритроцитов (в дозе не менее 45 грамм гемоглобина) при аппаратном цитаферезе – 2 МРП.

7) при донации объема, меньше установленного в приведенных выше подпунктах 1), 2), 3), 4), выплата осуществляется пропорционально размеру, указанному в данных подпунктах.

«Донору, осуществившему донацию на безвозмездной основе, для восполнения объема своей крови и энергетических затрат организма в день донации по выбору предоставляется бесплатное питание либо его денежный эквивалент в размере 0,25 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год», — сказано в документе.

Из приложения следует, что привлечение доноров на донацию крови и ее компонентов на платной основе производится по инициативе организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови по потребности, при следующих условиях:

1) наличие подтвержденных документально определенных антигенных характеристик крови (универсальная группа крови по системе АВО, резус-отрицательная принадлежность или идентичность по антигенам крови с потенциальным реципиентом, для которого заготавливаются компоненты крови);

2) в случае экстренного вызова потенциальных доноров во внеурочное время (ночные часы, выходные и праздничные дни), с учетом необходимых антигенных характеристик крови;

3) в случае длительной и высокой потребности в компонентах крови определенной групповой и резус-принадлежности.

«При визуальном выявлении хилеза (мутная, опалесцирующая, от беловатого до молочного цвета) в плазме у возмездного донора после отделения ее от форменных элементов крови методом центрифугирования во время донации плазмы, выплата не осуществляется», — говорится в приложении.

Выплата планируют осуществляеть двумя способами: наличными и безналичными.

«При безналичном расчете донором предоставляется документ, подтверждающий открытие текущего счета в карточной базе банков второго уровня. Расчеты наличными средствами осуществляются в день донации крови и ее компонентов, при безналичном расчете – в течение двух банковских дней со дня донации крови и ее компонентов», — говорится в документе.

1 МРП = Т2778.