Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и шести областях Казахстана на 25-28 июля

Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Алматинской областях на 25-28 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«25 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 25 июля днем временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 25 июля временами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что 25 июля Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 25 июля днем ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 25 июля ожидается ветер юго-зпаданый, западный, днем 15-20 метров в секунду.

«25 июля в ВКО местами ожидается гроза, шквал. Днем местами сильный дождь, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 25 июля ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 25 июля ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вместе с тем 25 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду

«Утром и днем 25 июля местами в Кызылординской области сохраняются ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем сохраняются сильная жара 40 градусов, чрезвычайная пожароопасность. 26-28 июля в Алматинской области ожидаются местами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный местами 18-23 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.