Алматы. 24 июля. КазТАГ — Коронавирус не передается новорожденным от матерей, сообщает издание The National Herald.

«Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Child & Adolescent Health, в котором приняли участие 120 детей, рожденных от матерей, зараженных коронавирусом, не выявило случаев передачи вируса во время родов или после двух недель грудного вскармливания и прямого телесного контакта», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что полученные данные свидетельствуют о том, что матери с инфекцией COVID-19 могут кормить грудью и безопасно находиться в той же комнате, что и их новорожденный, если носят маску и соблюдают санитарно-гигиенические правила.

«В исследовании принимали участие 120 новорожденных и 116 матерей в трех больницах в Нью-Йорке в период с 22 марта по 17 мая 2020 года. Всем детям было разрешено проживать в одной комнате со своими матерями и кормить грудью, если позволяло состояние матерей. Младенцы содержались в закрытых детских кроватках на расстоянии шести футов друг от друга. Матери должны были носить хирургические маски при общении с младенцами и часто мыть руки и грудь», — отмечается в публикации.

Как сообщается, всем детям было проведено ПЦР-тестирование в течение первых 24 часов после рождения, и ни один из них результатов не был положительный. 79 детям был сделан повторный тест через 5-7 дней, 72 детям – еще через две недели, 53 ребенка были проверены дистанционно через месяц после рождения. Ни у одного не было положительного результата теста или признаков заболевания.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что выборка в исследовании была невелика и могут потребоваться более масштабные исследования.