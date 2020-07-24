Страны ШОС планируют совместно бороться с чумой

Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют совместно бороться с чумой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

«На стадии согласования находится проект соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой. Реальным шагом в этом направлении могло бы быть создание координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемий на пространстве ШОС для организации оперативного и системного взаимодействия государств-членов организации», — сказал в пятницу генеральный секретарь ШОС Владимир Норов на совещании министров здравоохранения государств-членов организации.

Отмечается, что участниками совещания отмечена «необходимость укрепления координации в противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС и продолжении принятия решительных, согласованных и многосторонних усилий в борьбе с COVID-19».

Как сообщалось ранее в СМИ, в Монголии зафиксирован случай смерти подростка от бубонной чумы, еще два человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. Предположительно, они съели мясо сурка. У одной из заболевших после заражения было 40 прямых контактов и 600 потенциальных. 29 июня в двух районах аймака Ховд в Монголии был введен карантин. Также случай заболевания чумой был зафиксирован в Китае.

Министерство здравоохранения Казахстана, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ, сообщило, что на территории Казахстана расположены природные очаги чумы, общей площадью 1066 тыс. кв. км. Также в ведомстве сообщили, что при угрозе распространения чумы в Казахстане может быть введен карантин. Вместе с тем, по данным ведомства, стратегический запас лекарств на случай чумы в Казахстане создаваться не будет.

Чума – острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.