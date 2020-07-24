Алматы. 24 июля. КазТАГ – Крупную партию казахстанских дынь не разрешили ввезти в Россию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области РФ.

«22 июля 2020 года при осуществлении документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска «Троицк» сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили нарушение при ввозе 20 тонн свежих дынь из Республики Казахстан», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По данным российского ведомства, казахстанская растительная продукция следовала из Туркестанской области в Свердловскую область без маркировки на каждой упаковке. В челябинском Россельхознадзоре пояснили, что маркировка должна содержать информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере.

«В связи с нарушением требования решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года №157 и требованиями карантинного законодательства ввоз дынь на территорию РФ был запрещен. Перевозчику выдано предписание на возврат груза. Он также привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию Республики Казахстан», — сказано в сообщении.