Холодное лето 2020 года

Эксперты Всемирного банка считают, что все экономические последствия пандемии будут проявляться в Казахстане еще несколько лет после ее окончания

«Затянувшийся кризис может привести к росту бедности и может увеличить неравенство в Казахстане», — заявили эксперты Всемирного банка. Они предполагают, что уровень бедности может возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3 до 12,7%, что означает: более 800 тыс. казахстанцев будут жить в бедности. А неравный доступ к качественному образованию, особенно во время карантина, может негативно повлиять на развитие человеческого капитала.

Правительству стоит пересмотреть свою политику и провести перераспределение ресурсов из некоторых государственных программ в пользу мер по повышению доступа к образованию и здравоохранению и их качества. Это один из самых неожиданных выводов доклада об экономике Казахстана «Преодолевая кризис. Лето 2020 года», который опубликовал Всемирный банк.

Удар по всем фронтам

Коронавирус нанес удар по всем фронтам. Хотя ВВП продемонстрировал умеренный рост в первом квартале, в последующие месяцы наступила рецессия, поскольку цены на сырьевые товары упали, торговля сократилась, а карантинные меры по борьбе с COVID-19 сказались на экономической активности. В период с января по май, когда последствия кризиса проявились в полной мере, экономика сократилась на 1,7%.

Инфляция поднялась выше верхней границы целевого диапазона Национального банка. Обвал цен на нефть снизил курс тенге почти на 15% в апреле по сравнению с январем, хотя в мае на фоне восстановления цен на нефть курс повысился на 5%.

«Инфляция начала расти еще до недавнего падения курса тенге, повышая тем самым ожидания дальнейшего роста цен. Цены на продовольственные товары в мае выросли на 10,7%, превысив показатель предыдущего года 7,9%, в то время как непродовольственная инфляция в последние месяцы снизилась. Снижение обменного курса и повышение цен на продовольствие более чем компенсируют эффект вялого внутреннего спроса, поэтому годовая инфляция повысилась до 6,7% в мае по сравнению с 5,4% в декабре», — констатируют эксперты Всемирного банка.

Снижение тарифов на коммунальные услуги в рамках государственной помощи домохозяйствам и слабый потребительский спрос лишь слегка компенсировали влияние на рост цен на непродовольственные товары, которые остаются чувствительными к снижению обменного курса. Но при этом вовсю идет импорт инфляции – только в марте импортные товары подорожали на 4,7%

По оценкам Всемирного банка, рост потребительского спроса может снизиться до 1,2% в годовом исчислении, отражая растущую обеспокоенность по поводу COVID-19 и ограничительных мер, несмотря на устойчивый рост заработной платы, социальные выплаты домохозяйствам с низкими доходами и рост розничных кредитов.

«Годовой рост инвестиций может замедлиться до 1% и во многом будет поддержан прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в нефтегазовый сектор и капиталовложениями в жилищное строительство, несмотря на существенное замедление внутренних частных инвестиций», — предрекают авторы доклада.

Прогнозы на завтра

Эксперты Всемирного банка ожидают, что в 2020 году ВВП Казахстана значительно снизится в результате сокращения внутренних расходов и внешнего спроса, при этом ослабление обменных курсов и сбои в цепочках поставок поддержат рост инфляции. При этом отсутствие эффективной вакцины или лекарства от COVID-19 и угроза затяжной пандемии омрачают перспективы восстановления экономики.

«Мы снизили наши ожидания в отношении роста на 2020 год, принимая во внимание ухудшающиеся внешние условия и вызванное пандемией снижение активности экономики. Ожидается, что рост ВВП сократится в этом году впервые с конца 1990-х годов. Одновременные негативные последствия ухудшения перспектив мировой экономики, изоляционных мер и других ограничений мобильности в стране, вероятно, будут значительными», — с сожалением пишут авторы доклада.

По их оценкам, в 2020 году ВВП может упасть почти на 3%, более чем вдвое превысив уровень, прогнозировавшийся ранее в начале марта, поскольку внешний спрос и цены на сырую нефть потенциально могут еще сократиться, а практические меры по смягчению последствий вируса продлятся дольше и нанесут больший ущерб бизнесу, чем предполагалось ранее. Слабое промышленное производство и высокая степень неопределенности могут привести к сокращению инвестиций, включая ПИИ в горнодобывающий сектор.

Ученье – свет

Но самые худшие последствия наступят в сфере образования, уверены авторы доклада. И до вспышки коронавируса в нашей стране здесь были большие проблемы. «По результатам PISA 2018 года успеваемость учащихся снизилась с уровня 2012 года и была на 100 баллов PISA (это примерно эквивалентно двум с половиной годам обучения в школе) ниже среднего значения по ОЭСР. Результаты около двух третей учащихся, протестированных в рамках PISA, были ниже порога функциональной грамотности», — напомнили эксперты.

Эффективность удаленного обучения будет еще ниже, чем при очном обучении. «В Казахстане пандемия COVID-19 оказывает существенное негативное воздействие на обучение и ведет к увеличению числа функционально неграмотных учащихся. Исходя из предположения, что учащийся получает 40 баллов PISA за год обучения, что школы в среднем закрыты приблизительно на четыре месяца и что удаленное обучение в стране в два раза менее эффективное, чем очное обучение, можно сделать вывод, что уровень обучения в Казахстане снизится на эквивалент 8 баллов PISA, что еще больше усилит тенденцию к снижению уровня успеваемости в стране», — считают во Всемирном банке. Они предполагают, что поскольку в настоящее время уровень подготовленности большинства учащихся в стране находится в районе порога функциональной грамотности и некоторые учащиеся отстанут больше, чем другие, то процент учащихся, не обладающих функциональной грамотностью, увеличится на 3 процентных пункта (с 64 до 67%).

Аналитики почти уверены, что часть детей, особенно, из малообеспеченных семей, не смогут продолжить обучение из-за нехватки электронных устройств и денег, отстающие учащиеся утратят мотивацию к обучению и будут подвержены риску отсева из средних школ. «Потеря доходов домохозяйств вследствие COVID-19 также скажется на платежеспособности домохозяйств, которая необходима, чтобы учащиеся продолжали ходить в школу, что приведет к увеличению численности молодежи, не посещающей школы, и станет препятствием для перехода к высшему образованию. Воздействие COVID-19 на образование и потери в обучении для затронутых учащихся будет иметь последствия для экономики, которые буду ощущаться в течение десятилетий», — говорится в докладе.

Эксперты поясняют эту взаимосвязь: «Негативное воздействие на обучение и сокращение продолжительности обучения в школе категорий учащихся, затронутых COVID-19, приведут к снижению их ожидаемого дохода приблизительно на 2,9%, если исходить из предположения, что один год обучения в школе обеспечивает увеличение доходов в среднем на 8%. Общие экономические потери могут составить до $1,9 млрд. в год».

Именно поэтому они уверены, что в Казахстане необходимо увеличить расходы на образование, обеспечить равенство и восстановление для компенсации негативного воздействия на обучение, предотвратить отсев учащихся и инвестировать средства в создание устойчивой системы образования, способной противостоять кризисам в будущем.

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