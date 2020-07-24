Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Власти Нур-Султана заявили о спаде заражений COVID-19, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«В Нур-Султане наблюдается спад заражений коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют результаты исследований модульной лаборатории ПЦР-тестирования, расположенной в спорткомплексе «Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, ежедневно лаборатория проводит от 800 до 1 тыс. тестов.

«Ситуация такая: 21 июня мы открылись. Первую неделю было 47% положительных результатов от общего количества тестов. На сегодняшний день у нас всего лишь 20% положительных. То есть наблюдается колоссальный спад заражения COVID-19. Это означает, что все меры, которые приняты у нас по карантину, оправданы», – рассказывает заведующая мобильной ПЦР-лаборатории Юлия Третьякова.

Результаты тестов, продолжила она, приходят в течение суток. Пациенты сдают в своих поликлиниках анализы методом мазка ПЦР, затем материал доставляется в лаборатории. Итоги в электроном варианте сразу попадают к лечащим врачам в поликлиники либо стационары.

«Штатное расписание нашей лаборатории – 20 человек. Здесь есть врачи, средний медперсонал, волонтеры. Очень большой объем работы ложится на операторов. Потому что необходимо и раскидывать анализы, и вбивать в электронный вариант, и выдавать вовремя. И также в первом боксе – он считается самым опасным – проводится прием биологических материалов, нам помогают волонтеры», – отметила заведующая мобильной ПЦР-лаборатории.

Отмечается, что всего в городе девять лабораторий, мощность в день составляет до 5 тыс. исследований. По состоянию на 23 июля в Нур-Султане зарегистрировано 9068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше половины — 6200 пациентов выздоровели.