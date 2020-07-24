Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ — Порядка 120 тыс. упаковок медикаментов доставили в Нур-Султан, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«24 июля в Нур-Султан на самолете доставили очередную партию лекарств, которые применяют при лечении коронавируса, пневмонии и ряда других заболеваний. Дополнительно в город завезено порядка 120 тыс. упаковок медикаментов, к примеру, 32 тыс. противовирусных препаратов, 31,5 тыс. антикоагулянтов и т.д.» — говорится в сообщении в пятницу.

Таким образом, как заверили в акимате, аптеки города дополнительно пополнятся такими видами лекарств, как «Ксарелто», «Кардиомагнил», «Азитромицин», «Аспирин», «Дексаметазон», «Бромгексин», «Верошпирон», «Слемоксин», «Флемоклав», «Осельтамивир», «Эргоферон», «Кагоцел», «Арбидол», «Лавомакс», «Гроприносин» и т.д.

«С середины июля в город было завезено порядка 90 тонн лекарств. Еще одна партия лекарств будет доставлена завтра (25 июля). Все лекарства после проверки (1-2 дня) распределяются в крупные сети аптек. Данные грузы не являются гуманитарными грузами. Акиматом дистрибьютерам аптечных сетей выделяются оборотные средства для закупа лекарств и оказывается помощь в транспортировке. Кроме того, в больницы и поликлиники для лечения коронавируса и пневмонии поступает дополнительное количество медоборудования», — резюмируется в сообщении.