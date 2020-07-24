Запрет на отдых в турбазах на озере Алаколь отменил санврач ВКО

Усть-Каменогорск. 24 июля. КазТАГ — Запрет на отдых в турбазах на озере Алаколь отменил главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Марат Исмаилов, передает корреспондент агентства.

«Рассмотрев документы: постановление главного государственного санитарного врача Урджарского района от 22 июля №7 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Урджарского района»; оперативные сведения о санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в ВКО, в том числе в Урджарском районе, постановляю: приостановить с 24 июля действие постановления главного государственного санитарного врача Уржарского района от 22 июля №7», — говорится в постановлении Исмаилова в пятницу.

Согласно документу, режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории области и Уржарского района.

«Акиму Урджарского района, государственным, правоохранительным и специальным органам, физическим и юридическим лицам, Уржарскому районному управлению контроля качества и безопасности товаров и услуг: обеспечить выполнение постановления главного государственного санитарного врача ВКО от 1 июня №12 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», — следует из постановления.

Напомним, 23 июля сообщалось, что турбазы на озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области перестали

принимать клиентов на неопределенный срок. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Урджарского района «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Урджарского района» №7, с 23 июля был прекращен прием отдыхающих в местах отдыха и проживания в туристическо-рекреационной зоне озера Алаколь, а отдыхающим, прибывшим до 23 июля, было разрешено оставаться на базах отдыха до конца срока путевки.