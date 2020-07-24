Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Шорнаке и Сатпаеве, передает корреспондент агентства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством своей администрации, акимами Карагандинской и Туркестанской областей, руководителями правоохранительных органов по ситуации в поселке Шорнак и городе Сатпаеве. В результате своевременных действий ситуация в указанных населенных пунктах стабилизировалась, предпосылок к повторению беспорядков не имеется», — написал в пятницу на своей странице в социальной сети пресс-секретарь президента Берик Уали.

Он уточнил, что глава государства поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности.

«В то же время следует обратить внимание на удовлетворение первостепенных социально-экономических нужд жителей регионов. Что касается задержанного жителя города Сатпаева, подозреваемого в совершении насилия в отношении несовершеннолетней девочки, то правоохранительным органам дано поручение провести объективное расследование с полным информированием общественности о его итогах», — добавил Уали.

Ранее сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Напомним, 23 июня стало известно, что неизвестные забросали камнями дома сельчанина и его родственников в Туркестанской области. Также выяснилось, что был избит полицейский. Сообщение о хулиганских действиях неизвестных лиц в прилегающем поселке Шорнак поступило в дежурную часть ОП города Кентау 21 июля. Выяснилось, что между односельчанами произошла потасовка, переросшая в хулиганство. Далее к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые стали забрасывать камнями его дом и дома его родственников. В тот же день полиция сообщила об аресте двоих подозреваемых по данному делу. Также, по данным правоохранителей, установлены шестеро подозреваемых в провокации через соцсети беспорядков. 24 июля стало известно, что число арестованных по делу о беспорядках достигло четырех.