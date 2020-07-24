Внутренний туризм в полном локдауне

Общество 157 0
Президент Евразийской ассоциации туризма Рысты Карабаева о том, почему карантинные ограничения, касающиеся организации туров по Казахстану, не основываются на результатах эпидемиологического расследования

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