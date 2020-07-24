Внутренний туризм в полном локдауне 24.07.2020 13:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 157 0 Президент Евразийской ассоциации туризма Рысты Карабаева о том, почему карантинные ограничения, касающиеся организации туров по Казахстану, не основываются на результатах эпидемиологического расследования Похожие материалы: Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура по жертвам коронавируса Вице-министр обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер от коронавируса Еще 800 тыс. казахстанцев, помимо ранее прогнозируемых, окажутся за чертой бедности Крупнейшим за 20 лет назвал Всемирный банк негативное влияние КВИ на экономику Казахстана Почему миллионы казахстанских граждан по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде?!