Угроза распространения бешенства в ВКО снята

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Угроза распространения бешенства снята в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Новых случаев падежа в селе Привольное Багратионского сельского округа Восточно-Казахстанской области не наблюдается уже 10 дней», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, всего в селе Привольное пало 11 голов крупного рогатого скота. Результаты лабораторных исследований показали, что в четырех случаях причиной падежа стало бешенство.

«По одной пробе получены отрицательные результаты. По другим шести случаям в настоящее время продолжаются лабораторные исследования: уже получены отрицательные результаты проб по люминисцентной микроскопии первичных мазков отпечатков, продолжается наблюдение биопробы на белых мышах (исследование на бешенство занимает 30 дней)», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что все животные в селе Привольное, в том числе КРС, лошади и собаки, оперативно провакцинированы, проведены дезинфекционные обработки частного подворья, трупы погибших животных сожжены.

«В результате, уже в течение 10 дней в регионе не наблюдаются новые случаи заболевания и падежа скота. Эпизоотическая ситуация находится на контроле у ветеринарной службы. Необходимо отметить, что владельцам павшего от бешенства скота будет возмещен ущерб. Для получения компенсации необходимо представить номер банковского счета и удостоверения личности. Остальные документы, подтверждающие владение скотом и причину его гибели, предоставят специалисты местного ветпункта», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что вспышки бешенства зафиксированы в двух регионах Казахстана – в ВКО и Павлодарской области.

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается человеку со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.