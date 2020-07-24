Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Похитивший пятилетнюю девочку в Сатпаеве обвиняется в ее изнасиловании, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«По данному факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Его действия квалифицированы по двум статьям уголовного кодекса – похищение и изнасилование малолетней», — сказал Тургумбаев на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что «отдельными лицами были предприняты попытки хулиганских действий, а также умышленного повреждения имущества».

«Все нарушители порядка в городе Сатпаеве будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявил Тургумбаев.

По его словам, в настоящее время обстановка в Сатпаеве стабильная, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила.

Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице.