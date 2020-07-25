Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ — Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, с шквалистым ветром, на северо-западе возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Временами гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +16+18.

В Алматы переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +19+21.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +20+22.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Акмолинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков. Днем +24+29, ночью +11+16.

В Актюбинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +15+20.

В Атырауской области днем без осадков, ночью ожидается небольшой дождь, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +20+25.

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ночью без осадков. Днем +32+37, ночью +21+26.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, ночью без осадков. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Туркестанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Кызылординской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, шквал, днем на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +23+28.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, град, днем на юге сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ночью без осадков. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Костанайской области ожидается дождь, местами с грозой, днем местами сильный, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +14+19.

В Карагандинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, град, днем на юге сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Алматинской области без осадков, днем сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Мангистауской области днем без осадков, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем на юге сохраняется сильная жара. Днем +30+35, ночью +22+27.

В Павлодарской области без осадков. Днем +25+30, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках востока и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности, на остальных водных объектах страны значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.