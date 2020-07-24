Заявку на обряд жертвоприношения в Курбан айт можно подать онлайн – ДУМК

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Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ – По поручению Верховного муфтия был запущен сайт qurban2020.muftyat.kz, через который заявку на обряд жертвоприношения в Курбан айт можно подать онлайн, сообщает Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).

«Через этот сайт вы можете оформить заявку на проведения обряда жертвоприношения, не выходя из дома. Заказчик информируется о ходе работ. Прежде всего, в условиях нынешней пандемии вы сможете совершить жертвоприношение удаленно, без какого-либо контакта», — сказал в пятницу председатель ДУМК Наурызбай Кажы Таганулы.

По его словам, на сайте будут указаны цены на жертвенных животных, где можно выбрать и заказать нужное животное, мясо которого будет роздано нуждающимся.

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