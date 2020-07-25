Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Число выздоровевших от COVID-19 и пневмонии в Казахстане выросло на 63%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%; сократилось число вызовов скорой помощи на 35%, в том числе по КВИ 37%; занятость реанимационных коек снизилась с 73% до 57%; загруженность провизорных и инфекционных стационаров уменьшилась до 54%; увеличилось количество выздоровевших казахстанцев от COVID-19 и пневмонии на 63%», — говорится в сообщении в субботу.