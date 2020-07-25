Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены еще в восьми областях Казахстана на 26 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 26 июля на юге Актюбинской области ожидается гроза, ветер северный, северо-западный порывы 16 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.

«Утром и днем 26 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 75-100%.

«26 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидается туман. В Нур-Султане 26 июля ночью и утром ожидаются гроза, туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 75-100%.

«26 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.

«Утром и днем 26, сутки 27 июля Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал. 26, 28 июля ветер северо-восточный, северный днем 15-20 метров в секунду. В Таразе днем 26, ночью 27 июля ожидается временами гроза», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.

«26-27 июля Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма 75-100%.

«26 июля в Северо-Казахстанской области местами гроза. Ночью и утром местами туман», — отмечают специалисты.

Вероятность шторма 75-100%.

«Днем 26 июля в Кызылординской области сохраняются сильная жара 40-41 градус, чрезвычайная пожароопасность», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-100%.