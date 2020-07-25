Алматы. 25 июля. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 июля в 13.32 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 122 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.1.

Магнитуда MPV 3.2. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 78.41° в.д. Глубина 5 км», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщается, землетрясение (по шкале МSК-64) ощущалось в поселке Саты — 2 балла.