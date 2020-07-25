Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Единовременную выплату 42 500 тенге получили более 1,6 млн казахстанцев, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«По состоянию на 9.00 25 июля принято почти 2,1 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле этого года, размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 1,7 млн человек. Денежные средства перечислены 1 млн 676 тыс. казахстанцам», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, 804,4 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 150,2 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников; 1 млн 144 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).