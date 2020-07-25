Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Каспийского тюленя планируют включить в Красную книгу Казахстана, сообщает пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакен Дилдахмет.

«24 июля 2020 года комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики посредством видеоконференцсвязи проведено заседание межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства, с участием представителей учреждения «Институт гидробиологии и экологии» и ТОО «Центрально-Азиатский институт экологических исследований». На заседании Комиссии рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя (Pusa Caspica) в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных», — говорится в сообщении Дилдахмета на его странице в Facebook.

Как уточняется, по результатам заседания в целом одобрено включение данного водного животного в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

«Это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем. Необходимо отметить, что каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах», — резюмировал Дилдахмет.